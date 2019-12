Autobus-Wartehäuschen: Schutz von Wind und Wetter

BAD ERLACH. Auf Initiative von Bürgermeister Hans Rädler und GGR Bernhard Treibenreif sowie der tatkräftigen Umsetzung durch die Zimmerei Brandstätter, konnte für die Bad Erlacher Schüler das erste von drei Bus-Wartehäuschen in der Wiener Neustädter Straße (Ecke Bahngasse) platziert werden. Der Auftrag an eine Firma aus den Thermengemeinden vergeben, um die Wertschöpfung in der Region zu halten.

Weitere Häuschen geplant



Ein weiterer, in Umsetzung befindlicher Standort befindet sich in der Hauptstraße gegenüber der Geschnks- und Accessoire-Boutique „iTüpfchen“. Auch in der Rosaliastraße soll ein Wartehäuschen errichtet werden. "Unser Dank gilt unseren Bauhofmitarbeitern und es darf an dieser Stelle auch unser Fleischermeister Matthäus Schwarz nicht unerwähnt bleiben, der uns aufgrund der zu klärenden Platz-/Grundstücksfrage, die Aufstellung im bei der Bushaltestelle auf der Hauptstraße erst ermöglichte!", so Bürgermeister Hans Rädler.