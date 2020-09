Bevor der Nachwuchs nicht nur die Nächte, sondern das ganze Leben dominiert, ist es vielfach noch einmal Zeit - für luxuriöse und entspannte Zweisamkeit. Ruhe und Gelassenheit im Thermalwasser erleben, fein speisen in den Restaurants oder Anwendungen für werdende Mütter genießen – das Hotel & Spa Linsberg Asia ****S ist der ideale Ort, um in den letzten Wochen der Schwangerschaft so richtig abzuschalten und pure Zweisamkeit als Paar zu genießen.

Paare verbringen einen Schwangerschafts-Urlaub voller Genuss, Erholung & Romantik, bevor ihr kleiner Sonnenschein das Licht der Welt erblickt. Kraft tanken, zur Ruhe kommen - und die Zeit für romantische Stunden bewusst erleben - in Linsberg Asia, in Österreichs einziger Erwachsenentherme.

Für den Babymoon-Urlaub

in Bad Erlach, 40 min. von Wien entfernt, bietet das Resort ein besonderes Angebot. Es beinhaltet neben Vitamincocktail, Obstteller, die Halbpension mit 7 Hauptgerichten zur Auswahl, ein Candle-Light Dinner im Haubenrestaurant „das Linsberg“, Hotel-Spa, Thermennutzung und zahlreiche Inklusivleistungen, sowie eine Schwangerschaftsmassage für die werdende Mama und eine klassische Massage für den zukünftigen Papa.

Kuschelige Zimmer und Suiten im Babymoon

116 Doppelzimmer und 9 Suiten bietet das Resort – Wohlfühlatmosphäre für eine romantische und erholsame Auszeit zu dritt. Die Suiten verfügen über eine Infrarotkabine im Zimmer. Die Auswahl aus dem Kissenmenü sorgt für ein besonderes Schlaferlebnis, 7 Kissen stehen zur Wahl.

Genusszeit an der Pianobar

Auch in kulinarischer Hinsicht steht das Wohlbefinden der werdenden Mütter an erster Stelle, bei der Menügestaltung wird auf individuelle Wünsche Rücksicht genommen. Auch die Hotelbar muss mit Babybauch nicht gemieden werden, da eine große Auswahl an alkoholfreien Cocktails lockt.

Entspannung in fernöstlichem Ambiente

15.000m² Thermenbereich, 11 Pools, sowie 9 Saunen und kulinarischer Genuss stehen beim Linsberg Asia Babymoon im Fokus. Herzliche Gastfreundschaft, edles Ambiente und Wellness vom Feinsten erwartet die werdenden Eltern. Zudem lädt die idyllische Umgebung, mitten im Grünen, in den Wiener Alpen, zu sanfter Bewegung an der frischen Luft ein.

2 Nächte mit Halbpension, Therme, Massage und Inklusivleistungen ab € 345,-- p.P. im DZ.

Link: www.linsbergasia.at