Bad Erlach ist Gesundheitsmustergemeinde

Bad Erlach baut Position als zentrale Gesundheitsgemeinde durch Gesundheitszentrum aus: Neben den Reha Einrichtungen Lebens.Med Zentrum und Kokon Kinderreha, sowie der Linsberg Asia Heiltherme stärkt Bad Erlach seine Position als zentrale Gesundheitsgemeinde.

BAD ERLACH. Unter Bürgermeister Hans Rädler wurde der Bereich Pflege von 0 auf 120 Pflegebetten im Mater Salvatoris gesteigert. Mit einer echten Betreuungseinrichtung, wo täglich zwei Personen als Altenbetreuerinnen zur Verfügung stehen, hat „Senioren Aktiv – Bad Erlach“ das höchste und auch ein leistbares betreutes Wohnen-Angebot geschaffen, das nunmehr auf Grund der großen Nachfrage um weitere 17 Wohneinheiten aufgestockt wird.

Vorbild für gesundheitliche Versorgung

"Vom Gemeindebeitrag zu Impfkosten bis zum halben Eintrittspreis in die Heiltherme werden wir unserem Anspruch die gesunde Gemeinde zu sein schon jetzt gerecht. Vom Zahnarzt über die Apotheke bis hin zur Kurzzeitpflege wird Bad Erlach allen Ansprüchen gerecht", so Bürgermeister Hans Rädler. Im bestehenden Glasgebäude an der Thermenzufahrt entsteht außerdem ein Gesundheitszentrum mit dem Allgemeinmediziner Dr. Rudenko, das ein breites Behandlungsangebot vorweisen kann. Von Physiotherapie bis klinisch-psychologischer Therapie wird im Haus alles geboten. Mit der Einrichtung des Versorgungsangebotes durch eine Kinderärztin und einem Augenarzt, sowie einer Kinesiologiebehandlung kann in Kooperation mit den Rehaeinrichtungen der "Glasturm" zu einem Gesundheitsturm in der Region ausgebaut werden.

Aktive Senioren

„Senioren Aktiv“ als echtes Betreutes Wohnen in Bad Erlach stößt bereits an die Kapazitätsgrenze. Rädler: "Wir werden zusätzlich 17 Wohneinheiten einrichten unter dem Grundsatz „einen alten Baum soll man nicht verpflanzen". Durch die Rehaeinrichtung „Lebens.Med“, der „Kinderreha“, der zahnärztlichen Versorgung durch Dr. Negrin und der Apotheke, wurde dabei aus Bad Erlach die „Gesundheitsgemeinde“ Bad Erlach, die bereits österreichweit anerkannt ist", so Hans Rädler.