Bad Erlach startet durch

BAD ERLACH. In der Marktgemeinde laufen die Planungen auf Hochtouren: Bad Erlach soll in den nächsten drei Jahren ein neues Ortszentrum erhalten. Dazu hat die Gemeinde den "Kattingerhof" gekauft, eine Arbeitsgruppe wird gemeinsam mit der Bevölkerung planen, für die Umsetzung wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Bürgermeister Johann Rädler: "Ziel ist es, die alte Substanz des Hofes zu erhalten und neue Einrichtungen einzufügen. So etwa einen Arzt, das Gemeindeamt, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und Wohnungen." Bis Ende März dieses Jahres sollen die Grundlagen ausgearbeitet werden, für die Umsetzung rechnet Rädler mit drei bis vier Jahren.

Neuer Bauernmarkt

Viele Neuigkeiten werden jedoch schon 2022 realisiert. "Vor dem ehemaligen Gasthaus Mayerhofer wird im Frühjahr ein Automatenbauernmarkt entstehen, an dem Produkte der regionalen Versorger rund um die Uhr erhältlich sein werden", so Rädler.

Auch das Kulturleben bekommt einen neuen Touch: Museumsmanager Mustafa Halilovic wird nun von Renate Tuchner als künstlerische Leiterin unterstützt. Im Hacker Haus wird ab Ende April bis Anfang September eine Ausstellung über Modewelten zu sehen sein. Mit dabei sind unter anderem Gexi Tostmann und Martha Keil. Die Modewelten werden im Herbst von einer Sonderausstellung über Rolf Totters Karikaturen abgelöst, der Gemeinde wurde dazu der Nachlass des in den 1970er-Jahren gefeierten Karikaturisten überlassen.

Höfler am Fluss

Hacker Haus-Besucher, die das neue Gesicht Bad Erlachs weiter erkunden möchten, werden ab Sommer über eine neue abends illuminierte Brücke über die Pitten schlendern und gelangen am anderen Ufer direkt zum neuen "Höfler am Fluss", eine mondäne Café-Bar, die durch ihre unkonventionelle Architektur besticht und voraussichtlich ab Ende Mai zum Verweilen lädt.