WIENER NEUSTADT (Bericht von "HEUTE online"). Mehrere junge Männer mit Migrationshintergrund gerieten am Wr. Neustädter Hauptbahnhof am Abend des Dreikönigs-Tages aneinander.

Ein Großaufgebot der Polizei - mit Schutzausrüstung und Spezialkräften - musste anrücken. Denn es sollen auch Messer im Spiel gewesen sein und drei Schüsse aus einer Gaspistole abgegeben worden sein. Der Bahnhof musste gesperrt werden, die Exekutive hatte die Lage rasch unter Kontrolle.

Denn die Verdächtigen (es soll sich um Syrer, Tschetschenen und andere handeln) liefen in alle Richtungen davon. Die Beamten konnten jedoch mehrere Männer einholen und festnehmen. Die Messer wurden nur für Drohungen eingesetzt, es gab keine Schwerverletzten, "nur" mehrere Leichtverletzte.

Die Erhebungen und Befragungen der Polizei laufen noch. Die Bilder aus der Überwachungskamera am Bahnhof müssen noch ausgewertet.