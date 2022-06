WIENER NEUSTADT. Vor fünf Jahren begann sich in Wiener Neustadt unter der Leitung von Valentin Eisendle eine Impro-Theatergruppe zu entwickeln. Christoph Pöll übernahm die Truppe, der Name "Barfuß im Kopf" sowie monatliche Montag-Shows im Triebwerk waren geboren. "Barfuß im Kopf" feierte am 11. Juni das 5-jährige Jubiläum im Triebwerk.