PIESTING. (Bericht und Fotos: FF Markt Piesting)

Am Freitag, den 08. Oktober 2021 wurde die Feuerwehr Markt Piesting um 13:20 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert, ein Grundstücksbesitzer wollte einen Baum fällen, dies misslang jedoch. Da der Baum von sich aus zum Haus geneigt war, kippte dieser beim Fällschnitt auf die Motorsäge und neigte sich gefährlich in Richtung des Hauses. Ehe die Feuerwehr verständigt wurde, sicherte er noch den Baum. Da sich der Baum genau in Grundstücksmitte befand, wurde nach kurzer Lageerkundung entschieden, den Baum über eine Umlenkrolle mittels Seilwinde zu Fall zu bringen.

Im Einsatz stand bis 14:25 Uhr.