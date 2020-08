Besuch am Lehrforstzentrum der Boku

LANZENKIRCHEN. Am Donnerstag, den 20. August besuchte Bürgermeister Bernhard Karnthaler sowie Vertreter der Marktgemeinde Lanzenkirchen das Lehrforstzentrum am Heuberg. Auch die Gemeinde Forchtenstein war mit Bürgermeisterin Friederike Reismüller vertreten. Leiter ObRat Dipl.-Ing. Dr. Josef Gasch gab Einblicke in das Lehrforstgebäude, welches als Außenstelle für die Universität für Bodenkultur genutzt wird. Das Lehrforstgebäude bietet Unterkunft für 44 Personen im Seminartrakt sowie für 10 Personen im Wohntrakt.