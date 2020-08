Die Myrafälle im Piestingtal sind in den letzten Jahren zum Ausflugshotspot geworden, sehr zum Leidwesen der 517 Seelen Gemeinde Muggendorf.

Jedes Wochenende pilgern unzählige Besucher zu den Myrafällen und hinterlassen auch Unmengen an Müll. Ganz abgesehen von der extremen Verkehrsbelastung, die auch für die angrenzenden Orte wie Pernitz wenig erfreulich ist.

Da der Besucherandrang immer größer wird, wurde schon ein Feld am Ortsbeginn zum Parkplatz umfunktioniert. Dieser ist aber an schönen Wochenenden genauso verparkt wie die Parkplätze weiter oben bei den Myrafällen selbst, daher wird eine Erweiterung überlegt.

Die gut gemeinte Busverbindung gelingt noch nicht wirklich. Die Besucher sollten mit dem Zug kommen und vom Bahnhof Pernitz zu den Myrafällen gebracht werden. Die meisten Busse fahren aber leer spazieren. Immer mehr parken ihre Fahrzeuge in den Gassen am Ortsende von Pernitz, um entweder mit dem Bus weiter zu fahren oder gleich zu Fuß zu den Myrafällen zu gehen. Das wiederum erfreut die Pernitzer Bevölkerung nicht wirklich.

Wenn man dann die Besucher befragt, wie es denn gefallen hat, kommen viele positive Antworten, aber auch viele der Ernüchterung: „5 Euro für wenige Gehminuten an kleinen Wasserfällen mit zahlreichen anderen Besuchern, Hunden, Kindern hinaufgeschoben zu werden, zwischen weggeworfene Dosen, Flaschen, ... ist Massentourismus pur.“

Es wäre wünschenswert, wenn sich die zuständigen Personen aus beiden Gemeinden zusammen um eine stimmige Lösung für Anrainer und Besucher kümmern. So kann man dieses tolle Ausflugsziel, als Hotspot in dosierter Form, vielleicht über Jahre erhalten.