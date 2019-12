Rekordverdächtige Statistik – im vergangenen Jahr wurden 100.000 Medien in den Bibliotheken des Bezirks Wiener Neustadt entlehnt.

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. „Landesweit wurden erstmals über 2,1 Millionen Medien entliehen. Das sind nochmals 100.000 mehr als im Jahr zuvor“, rechnet der für die Bibliotheken im Land zuständige Landesrat, Ludwig Schleritzko, vor. „Damit haben die insgesamt 100.318 Bibliotheksbenutzer im Schnitt 21 Medien entlehnt. Die Freude am Lesen scheint wirklich groß zu sein“, fasst Schleritzko zusammen.

4.000 Leser vor Ort

„Auch die Bibliotheken im Bezirk Wiener Neustadt erfreuen sich großer Beliebtheit“, betont LAbg. Franz Dinhobl. Insgesamt zehn Bibliotheken stehen den knapp 4.000 Leserinnen und Lesern vor Ort zur Verfügung. „Alleine im Bezirk wurden 100.000 Medien entliehen. Das zeigt, dass trotz E-Reader, Tablet und Co. gedruckte Bücher nach wie vor sehr gefragt sind“, so Dinhobl.

Bibliotheken seien aber nicht nur Verleihstationen, so Landesrat Schleritzko, der unterstreicht: „Bibliotheken sind heutzutage Treffpunkt für alle Generationen. Sie sind ein Ort des Wissens, Austausches und der Kultur, ein öffentliches Wohnzimmer, das Unterhaltung für die gesamte Bevölkerung bereithält.“ Dafür sorgen neben den landesweit 260 hauptamtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Deshalb möchte ich mich ganz besonders bei den 47 Ehrenamtlichen bedanken, die in unserem Bezirk engagiert sind und ihre Zeit der Gemeinschaft zur Verfügung stellen“, so Dinhobl.