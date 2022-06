WIENER NEUSTADT. Die spürbar positive Stimmung am BRG Gröhrmühlgasse konnten insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen bis zur Matura mitnehmen. So wurden bei der letzten Reifeprüfung im „alten“ Schulgebäude beinahe zwei Drittel der Erfolge mit den Prädikaten „ausgezeichnet“ oder „gut“ versehen.

Besondere Glanzleistungen erbrachten Lea Schreitl, Dana Dorner, Lara Raith, Maria Härting, Sebastian Wagner und Lukas Ressler. Sie schafften es bei der Reifeprüfung sowohl schriftlich als auch mündlich in allen Gegenständen mit „sehr gut“ abzuschließen.