Das „Kriegsspital“ war das erste Spital in Wiener Neustadt, noch heute wird die Döttelbachsiedlung so bezeichnet.

WIENER NEUSTADT. Eigentlich heißt das Viertel Döttelbachsiedlung, wird aber auch nach mehr als 100 Jahren häufig „Kriegsspital“ genannt. „Am 6. Jänner 1915 berichtete im Gemeinderat Stadtrat Auer im Namen der Wirtschaftssektion über Heerespläne, dass in Wiener Neustadt Lazarettbaracken für 1.500 Mann errichtet werden sollten“, schreibt Walter Edelbauer in seinem Buch „Das A. ö. Krankenhaus Wiener Neustadt.“ Die Kosten für den Grund, 34 Objekte und die Wasserleitung musste die Gemeinde stemmen, so auch für die 1917 errichtete Kläranlage, die notwendig wurde, da bis dahin die Kanalisation in die Fischa geleitet wurde. Entsorgt werden mussten dabei die Abwässer von knapp 2.000 Menschen (1.650 Patienten, 300 Personen Personal), was zu einer Überbelastung der Fischa führte.

Für das Lazarett waren 15 Baracken für je 100 Mann vorgesehen, außerdem gab es drei Infektionsbaracken für je 50 Mann, ein Verwaltungsgebäude, Unterkünfte für Ärzte und Pflegepersonal, Bade- und Kleiderdesinfektionsräume, eine Werkstätte und einen Operationssaal.

Auflösung nach dem Krieg

Mit dem Kriegsende 1918 wurde das Kriegsspital aufgelöst, obwohl der damalige Leiter des Krankenhauses Dr. Reich, auf Grund der guten medizinischen Ausstattung der Einrichtung, für eine Weiterführung plädierte. Am 15. Jänner 1920 wurde der Lazarettbetrieb eingestellt, es entstand, da die Wohnungsnot sehr groß war, nach und nach die nach dem Mühlenbesitzer Adam Döttelbach benannte Siedlung. Für die eher gut betuchten Patienten wurde 1906 ein Sanatorium in der Stadt am heutigen Areal des Landesklinkums errichtet. 1911 wurde es weiter ausgebaut, sodass Patienten hier „Sauerstoff- und Kohlensäurebäder“ und andere neueste medizinische Verfahren zur Verfügung standen. Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Krankenhaus um einige Fachabteilungen erweitert (HNO, Gynäkologie). Bombenangriffe im 2. Weltkrieg zerstörten wichtige Einrichtungen, wie den Lungenpavillon, den Infektions-, Männer- und Hauptpavillon. Nach Kriegsende wurde das Krankenhaus wieder aufgebaut und stand ab April 1946 der Bevölkerung wieder zur Verfügung.

