Niederösterreichs Krankenhäuser bieten Spitzenmedizin und neue Operationsmethoden

WIENER NEUSTADT/NÖ (mp). Die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur präsentierte im LKH Wiener Neustadt gemeinsam mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die chirurgischen Innovationen, die in ihren Krankenhäusern in letzter Zeit geschehen sind. Sechs Mediziner aus ganz Niederösterreich erklärten bei dem Mediengespräch ihre Operationsmethoden.

Aus Wiener Neustadt selbst berichtete Primar Univ. Doz. Dr. Johann Hofbauer von urologisch-onkologischen Eingriffen. Der Da Vinci Roboter, der in Wiener Neustadt seit 2015 in Betrieb ist, wird zur Entfernung der Harnblase verwendet, das ist der schwierigste urologische Eingriff. Damit ist Wiener Neustadt derzeit das einzige Krankenhaus in Österreich, das diesen Eingriff gänzlich mit dem Roboter durchführt, wodurch sich die Genesungszeit halbiert.

Dieser Roboter wird auch von der Allgemeinchirurgie mit Onkologie-Schwerpunkt mitverwendet. Primar Univ. Doz. Dr. Friedrich Längle schätzt diese Innovation in der Allgemein- und Visceralchirurgie (Chirurgie des Bauchraumes) sowie in der Gefäßchirurgie. Durch minimal invasive Operationstechniken wird das Operationstrauma reduziert. So werden Operationen des Mastdarmes und der Speiseröhre mit dem Da Vinci Roboter durchgeführt. Längle betont:



„Heute werden Patientinnen und Patienten operiert, die vor 15-20 Jahren noch als inoperabel eingestuft wurden.“

Chirurgische Schwerpunkte

Aber auch an vielen weiteren Standorten in Niederösterreich wird innovative Chirurgie betrieben. Dr. Michael Klamminger, Ärztlicher Direktor der Landesgesundheitsagentur, hebt hervor, dass diese Innovationen durch die Schwerpunkte der Krankenhäuser möglich sind, die sich zum Teil entwickeln, und zum Teil in Absprache bewusst gefördert werden. Chirurgische Allgemeinversorgung wird an allen 27 Krankenhausstandorten angeboten, aber je nach Fallzahlen bringen spezialisierte Experten größere chirurgische Qualität.

So befindet sich im UK Krems bei Primaria Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Stubenberger die einzige Thoraxchirurgie in Niederösterreich. Der Standort ist durch das Zusammentreffen von Strahlentherapie, onkologischen Stationen und Pneumologie ideal. Hier führen minimal invasive Techniken zu kürzeren Liegezeiten und weniger Schmerzen, zum Beispiel werden Lungenkarzinome knopflochchirurgisch, durch einen wenige Zentimeter langen Schnitt, entfernt. Sie bekennt:



„Man träumt immer vom nächsten Schritt der Innovation, wie dem Roboter“

Primar Dr. Andreas Kölbl, von der Augenheilkunde LK Horn, hat im Zuge von Corona begonnen, bei Katarakt Operationen beide Augen an einem Tag zu operieren, nicht mehr mit zeitlichem Abstand. Dadurch wird nicht nur der Patientenkontakt minimiert, sondern auch der gesamte organisatorische Aufwand reduziert. Das bedeutet weniger Stress für den Patienten und ist ein ökonomischer Vorteil für die Gesellschaft. Außerdem bietet seit wenigen Wochen ein neues hochspezialisiertes Mikroskop, das mit Laser die Netzhaut abtastet, auch während der Operation die Möglichkeit, den Erfolg der Operation zu kontrollieren, und somit das Ergebnis maßgeblich zu verbessern.

Im niederösterreichischen Zentrum für metabolisch-bariatrische Chirurgie, also Übergewichtschirurgie, hilft Primar Dr. Franz Hoffer mit seinem Team jährlich mit etwa 300 Eingriffen Patienten mit krankhaftem Übergewicht, morbider Adipositas. Das ist österreichweit die größte Fallzahl eines Einzelinstituts. Diese chronische Krankheit erfordert auf den Patienten abgestimmte Behandlung, die durch interprofessionelle Zusammenarbeit bestmöglich geboten wird.

Als erstes Klinikum Österreichs bietet das LK Scheibbs, auf der Orthopädie mit OA Dr. Erwin Schwaighofer, mit dem Rapid Recovery Programm, seit 2013, eine noch bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten mit künstlichem Hüft- oder Kniegelenksersatz an. Damit werden diese noch schneller wieder mobil als beim herkömmlichen Ablauf. Schwaighofer stellt klar:



„Wir sind ein kleines Haus, aber unser Anspruch an den Outcome ist ganz groß. Und bei der Patientenzufriedenheit sind wir ganz vorn.“

Mit einer „Patientenschule“ bieten sie wöchentlich eine Informationsveranstaltung, bei der Patienten das Wichtigste erfahren und erfragen können.