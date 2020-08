Denkmalschutzverein Wiener Neustadt verfolgt große Ziele

Großes Interesse bei der Jahreshauptversammlung des Denkmalschutzvereines Wiener Neustadt im Museum St. Peter. Unter den Besuchern befanden sich auch Vbgm. Rainer Spenger, SR Norbert Horvath und die GR Robert Pfisterer und Florian Klengl.

WIENER NEUSTADT (Bericht und Fotos: Karl Kreska). Coronabedingt fielen nicht nur zwei Vorstandssitzungen, sondern auch 13 erweiterte Vorstandssitzungen und sämtliche geplante Veranstaltungen während der Krise aus, wie Obmann Christian Hoffmann mitteilte. Für heuer sind noch eine Exkursion zu den Wehrkirchen, mit dem eigenen Fahrzeug, eine Führung durch die Firma Bösendorfer, eine Nachtwächter-Tour, die Weihnachtsfeier und eine Führung in der Bibliothek im Zentrum geplant.

Großen Anklang fand die Besichtigung mit Werner Sulzgruber im Haus Allerheiligenplatz 3, sodass eine weitere Besichtigung stattfinden wird. In wenigen Wochen wird die Renovierung der „Spinnerin am Kreuz“ zu Ende gehen. Weitere erfreuliche Mitteilungen gibt es aus der Denkmalpflege (Erhard-Kapelle in Wöllersdorf Burgruine Starhemberg). Der „Stadion-Mann“ befindet sich jetzt wieder im Stadion. Leider nicht gerettet werden konnte das Sgraffito von Florian Jakowitsch bei der Renovierung der WNF-Häuser in der Fischauer Gasse.

Ing. Herbert Schanda, der im Anschluss an die JHV einen mitreißenden Vortrag über die „Feuerwehr in WN von ihren Anfängen bis zum ersten FF-Auto“ hielt, erklärte sich auf Grund der großen Nachfrage zu einer Wiederholung bereit. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Dass es in Wiener Neustadt nicht nur den großen Brand von 1834 gab und in der jüngeren Vergangenheit den Großbrand im Bauhaus am 16. 9. 2000, zeigt ein Blick in die Annalen der FF Wiener Neustadt oder die neun Bücher von Herbert Schanda.