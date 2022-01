„Mein erstes Bucklige Welt-Malbuch“ lädt ein zu einer malerischen Reise durch die Bucklige Welt.

KIRCHSCHLAG/BUCKLIGE WELT. Ulla Zodl liebt die Bucklige Welt, lebt in Kirchschlag und betreibt dort den Regionalladen „kost.bar“. Im Sortiment vermisste sie Mitbringsel für Kinder. Deswegen hat sie die Idee geboren selbst ein Malbuch zu entwickeln.

Für dieses Projekt hat sie die Illustratorin Tanja Peklar-Zarka an Board geholt. Ein Jahr feilten sie an den detailreichen und liebevoll durchdachten Illustrationen. Ihr charakteristischer Zeichenstil zieht sich stilgebend durch alle Seiten und verleiht dem Malbuch einen unverwechselbaren Charakter. Zodl beschreibt die Zusammenarbeit:



„Es war perfekt, innerhalb kürzester Zeit haben wir das Malbuch verwirklicht. Tanja hat ganz tolle Arbeit geleistet.“

Foto: Tanja Peklar-Zarka

hochgeladen von Mirjam Preineder

Das Malbuch für Kinder und Erwachsene bildet die sanfte Hügellandschaft ab, auf den 32 Seiten lernen Sie Schnidahahn, Türkensturz, Burgruine, Bucklkorb und das Windrad kennen und finden viele Alltagszenen. Mit Buntstift, Wasserfarben oder Filzstiften erwachen die Bilder zum Leben. Auch in den Fotografien gibt es freie Flächen zum Ausmalen.

Der Kirchschlager Verlag Scherz-Kogelbauer hat das Buch verwirklicht. Sie erhalten das Malbuch in Kirchschlag im Laden von Ulla Zodl, über die Buchhandlung Scherz-Kogelbauer und den Webshop von Tanja Peklar Zarka.