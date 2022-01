In Zusammenarbeit mit dem Wiener Neustädter Denkmalschutzverein: Alte Postkartenmotive im Vergleich zur Gegenwart. Gebäude und Straßen im Wandel der Geschichte.

WIENER NEUSTADT (Bericht von Karl Kreska). Bei einer vom Babenberger Herzog Leopold V. 1192 einberufenen Ministerialversammlung wurde auch über die Errichtung einer neuen Stadt zum Schutz gegen die immer wieder aus dem Osten einfallenden Ungarn verhandelt. Finanziert wurde die Errichtung aus dem Lösegeld für Richard Löwenherz.

Erst 1890 wurde die vom Hauptplatz nach Westen führende Straße, die Neugasse, in Herzog-Leopold-Straße umbenannt, um an den Stadtgründer Leopold V. zu erinnern. Die historische Ansichtskarte zeigt in Richtung Hauptplatz etwa das erste Drittel der Straße. Sie zeigt aber auch, dass keines der damaligen Geschäfte mehr existiert, so hat sich die gesamte Straße verändert.

Flucht und Emigration

In Vergessenheit geraten sind auch einst bekannte Bewohner. Auf Nummer 9 (früher 7) wohnten Adolf Ehrenhaft und Dr. Jakob Rosenfeld, der als Gynäkologe und Urologe arbeitete, während seine Schwester Sabine als Zahnärztin tätig war. 1935 übersiedelte Jakob nach Wien, wo er 1938 inhaftiert wurde und in die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald gebracht wurde. Während seine Schwester nach Großbritannien emigrieren konnte, flüchtete ihr Bruder nach seiner Entlassung 1939 nach Shanghai, wo er freiwillig in der Volksarmee Mao Zedongs diente und es bis zum General einer Sanitätsbrigade brachte.