BAD FISCHAU-BRUNN (Bericht von Karl Kreska). Es ist eines der schönsten Thermalbäder Österreichs. In einer wunderschönen Parkanlage mit vielen alten Bäumen, großen Liegewiesen, Holzkabinen im Stil der Kaiserzeit. Dazu kommen zwei Schwimmbecken, die von drei Thermalquellen mit klarem Quellwasser gespeist werden, die schon von den Römern genutzt wurden. Bereits 1872 wurde ein Thermalfreibad eröffnet, das 1898 von Erzherzog Rainer gekauft und umgebaut wurde. Das Bad blieb bis 1992 im Eigentum der Habsburger und ist seitdem im Besitz der Gemeinde Bad Fischau-Brunn.

Heuer aber gibt es Probleme mit den Quellen, die das Bad, sowohl die Becken, wie auch den Wasserfall mit dem kühlen Nass in Trinkqualität versorgen. Zwei der drei Quellen sind gänzlich versiegt, die dritte führt weniger Wasser.

So sollte es aussehen.

„Benötigte man zum Befüllen der Becken in normalen Zeiten ca. drei Stunden, dauert es jetzt mehr als elf Stunden", so Bürgermeister Reinhard Knobloch, „wir können daher heuer nur das Herrenbecken, nicht aber das Damenbecken bis zur Rückkehr des Wassers der beiden Quellen, befüllen. Dagegen machen kann man allerdings nicht, außer warten. Wir überlegen bereits, wie wir bis dahin das Becken anders nutzen können, so wurde schon die Errichtung einer Cocktailbar angedacht."