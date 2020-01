BEZIRK (Bericht der FF Haschendorf). Bereits ein Jahr zuvor wurde die FF Haschendorf am 24. Dezember zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, der damals zum Glück glimpflich verlief und nur ein Blechschaden zu vermelden war. Heuer wurde die FF Haschendorf wieder zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Leider hat dieser Unfall dramatisch geendet.

Am frühen Nachmittag des 24.12.2019 fuhr ein 41-jähriger Mann auf der Pottendorfer Straße von Siegersdorf Richtung Haschendorf. Kurz vor dem Ortstafel von Haschendorf kam der Wagen des Mannes in einer Linkskurve, rechtsseitig von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Fahrzeug war mit mehreren auf Felgen montierten Rädern, welche nicht gesichert waren, beladen. Die Ladung wurde bei dem Aufprall in den Bereich des Lenkers geschleudert. Der 41-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nur mehr den Tod des Mannes

feststellen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Haschendorf, Siegersdorf und Pottendorf, sowie die Feuerwehr Ebenfurth, welche den Unfallwagen mit WLF-Kran geborgen und auf einen sicheren

Abstellplatz abgestellt.

Eingesetzte Kräfte:

FF Haschendorf, FF Siegersdorf, FF Pottendorf, FF Ebenfurth, Polizei , Rettung, Christophorus 3

Fotos: FF Haschendorf, BFKDO Baden, (c) Rene Weiner

Bericht: VI Eduard Schlögl