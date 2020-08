Jeder kennt sie, diese wunderschönen Orte direkt vor der eigenen Haustür. Naturplätze, Gebäude oder einfach Entspannungs-Oasen die ein Fremder nie finden kann. Doch heuer schon. Denn die Niederösterreicher zeigen ihre persönlichen, schönsten Orte unter dem Motto "erfrischend einmalig" her.

Geheimtipp im Bezirk

BEZIRK WIENER NEUSTADT. Entlang des Wetterlehrpfades in Hollenthon gibt es viele Eindrücke. Nebenbei kann man noch den schönen Ausblick Richtung Wechsel auf einem Bankerl genießen. Maria Puchi hat uns dieses Foto geschickt und am Rundweg interessante Einblicke über das Wetter und dessen Phänomene am Lehrpfad in Hollenthon gewonnen.

Mitmachen und gewinnen

Verraten auch Sie uns, wo die schönsten Ecken des Landes sind. Egal ob Felsen, Fluss oder kulinarischer Geheimtipp. Jedes Foto zählt, denn wir suchen die einmaligsten Orte Niederösterreichs. Neben Wochenpreisen – 150 Euro der Niederösterreichischen Wirtshauskultur – gibt es auch einen 1.000 Euro-Genießerzimmer-Urlaub zu gewinnen. Laden Sie Ihr Foto einfach direkt in die Facebook-Gruppe hoch:

niederösterreich.at/freunde

Mitmachen ist ganz einfach

Gehen Sie einfach online und posten Sie ein Foto Ihres Geheimtipps, schönsten Platzes, Sees, Winkerls etc. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Alle, die ihren Ausflug oder ihr Foto auf Facebook posten und teilen, nehmen an der wöchentlichen Verlosung teil. Zu gewinnen gibt's jede Woche einen 150 Euro-Gutschein der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Am Ende wählt die Community den Hauptgewinn. Dafür winken 1.000 Euro für einen Aufenthalt in einem Genießerzimmer in Niederösterreich.“ niederöstererreich.at/freunde