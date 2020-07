WIENER NEUSTADT, WIEN, BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Dienstag, 21. Juli 2020, und dann noch einmal am 28. Juli 2020, muss sich Peter I. (62) gebürtiger Wiener Neustädter, später in Wien und Umgebung lebend, vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Landesgericht Wiener Neustadt.

Die Anklage lautet: Der Angeklagte soll das 86-jährige Opfer dadurch getötet haben, dass er diesem mit einem, mit circa einem Kilo Münzen gefüllten, Strumpf zehn Schläge gegen den Kopf versetzte, das verletzte Opfer anschließend zunächst unter Verwendung von Frischhaltefolie und sodann mit seinen Händen durch Verschließen der Atemwege erstickte, sodass dieses an Atem- und Hirnlähmung eines gewaltsamen Todes starb. Die Tat fand am 16. September 2019 in Königsberg (Thomasberg bei Edlitz, Bezirk Neunkirchen) statt. Die Bezirksblätter berichteten.

Nach der Tat wollte der Mann Selbstmord begehen, er stürzte sich auf der Autobahn vor einen Lastwagen, überlebte jedoch schwer verletzt.

Einer der Verteidiger des Angeklagten.

Die juristische Betreuung hatte zunächst der Wiener Neustädter Anwalt Helmut Kientzl übernommen, im Mordprozess werden Peter I. die bekannten Strafverteidiger Astrid Wagner und Wolfgang Blaschitz vertreten.

Co-Verteidigerin des Angeklagten: Astrid Wagner.

Der Prozess wurde auf zwei Tage anberaumt.

