Gastro-Urgestein feierte mit Freunden und Funktionären auf der Hohen Wand

Seit mehr als 50 Jahren betreibt Friederike „Fritzi“ Müllner das Wirtshaus „Turmsteighütte“ auf der Hohen Wand, im Gemeindegebiet von Maiersdorf.

HOHE WAND. Das nahmen Heurigenwirt Herbert Legenstein und seine Monika aus Höflein, die Gesellschaft der Mostfreunde Niederösterreichs mit Sprecher Clemens Thavonat, die Wirtschaftskammer mit Wirtenobmann Hans Fromwald sowie Bürgermeister Josef Laferl und seine Vizebürgermeisterin Anja Koffler zum Anlass, der lebenden Legende einen würdigenden Besuch abzustatten.

So trafen sich am vergangenen Freitagnachmittag an die 35 Gratulanten und Freunde von „Fritzi“ an ihrem Lokal, um gemeinsam gemütliche Stunden zu begehen. Von der Wirtschaftskammer, der Gemeinde sowie den „Mostfreunden“ gab es neben ehrenden Worten auch Urkunden, Medaillen und kleine Präsente für die agile Gastronomin. Von den Legensteins vervollkommnete eine große Torte mit essbaren Fotomotiven auf Zucker den bunten Gabentisch. Und Friederike Müllner – sie übertraf sich für die Gäste in der Zubereitung ihrer, weit über die Bezirksgrenzen hinaus beliebten Spezialität, dem „Fritzi-Schnitzi“. Musikalisch machten die "Faustis" mit einigen Ständchen ihre Aufwartung.