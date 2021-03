Gesund essen mit gutem Gewissen

Den Auftakt zu einem Jahr im Zeichen gesunder Ernährung mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck, machten GR Sabine Saufnauer und GGR Bärbel Stockinger diese Woche im Senioren Aktiv.

BAD ERLACH. „Die Übergabe eines Hochbeetes durch die Gemeinde ist der erste Baustein eines großen „Tut Gut“ Projektes, welches uns das ganze Jahr über begleiten wird“, so GR Sabine Saufnauer. Sie hat die umfangreiche Konzeptionierung übernommen und koordiniert die zahlreichen Projektbausteine, die alle Altersgruppen und zahlreiche Institutionen in Bad Erlach einbinden werden.

„Regionale Lebensmittelproduktion ist neben dem Gesundheitsaspekt auch hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz von größter Bedeutung“, so GGR Bärbel Stockinger und weiter: „Das Hochbeet im Senioren Aktiv war mir persönlich ein großes Anliegen. Erstens weiß ich aus Besuchen in der modernen Wohngemeinschaft, wie gerne man dort miteinander kocht und zweitens vermissen einige Senioren die Gärten ihrer Häuser die sie beim Umzug in die Wohnungen aufgegeben haben. Das von der Gemeinde geschenkte Hochbeet ist somit eine kleine, aber in jeder Hinsicht sehr positive Initiative."