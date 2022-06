WIENER NEUSATDT (Red.). Am 24. März fand die Gründungssitzung des Regionalvereins VOLKSHILFE STADT WIENER NEUSTADT statt. Als Vorsitzende fungiert Bundesrätin a.D. Ingrid Winkler. Ziel des Vereins ist es, Schwerpunkte in diversen sozialen Bereichen zu setzen. Zahlreiche Aktivitäten sind bereits geplant, die erste schon 2. Juli. Da findet von 10 bis 14 Uhr der erste „Gesundheitstag“ im Volkshilfe Center in der Grazer Straße 49 statt. Drei Ärzte konnten gewonnen für allgemeine Gesundheitschecks und Beratungsgespräche gewonnen werden:

Prim. Dr. Gerhard Weidinger

OÄ Dr. Eva Ivansich (Diabetes/Stoffwechsel)

OA Dr. Alexander Daxecker (Magen-Darmtrakt)

Unterstützt werden sie von DGKS Ulli Wittmann und DGKS Margarete Sitz, MSc. Neben Blutzucker-, Blutdruck- und Cholesterinmessungen gibt es auch die Möglichkeit zum zwanglosen Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen. Ingrid Winkler: „Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Das Beste daran ist: Unser Angebot gibt es ganz dohne E-Card!“

