Grünes Licht für multifunktionale „Gesundheitswelt Wiener Neustadt“

In den kommenden Jahren wird auf dem Areal „Nova City“ in Wiener Neustadt ein neues Landesklinikum entstehen. Eines der größten Investitionsprojekte in Österreich mit einer Rekordsumme von ca. 535 Millionen Euro.

WIENER NEUSTADT. Dieser High-Tech Stadtteil „Nova City“ wird nun zusätzlich ab 2023 um ein multifunktionales Zentrum erweitert. Auf einer Gesamtnutzfläche von ca. 17.000 m2 wird es neben den medizinischen Schwerpunktbereichen auf 8.500 m2 auch ein Hotel, zahlreiche Gastronomiebetriebe, Shops, ein hochmodernes Konferenz- und Seminarzentrum und einen Kindergarten geben. Die Baugenehmigung dafür wurde nun seitens der Stadt Wr. Neustadt erteilt. In Summe werden in das multifunktionale Gesundheitsprojekt in der ersten Ausbaustufe rund 65 Millionen Euro investiert.

Historische Erweiterung

„Was in den letzten 20 Jahren im Norden Wiener Neustadts entstanden ist, sucht seinesgleichen. Durch das neue Landesklinikum erfolgt hier eine weitere historische Erweiterung. Mit der Errichtung der 'Gesundheitswelt' und all ihrer Teile vom Hotel über Shopping bis hin zu medizinischen Dienstleistungen setzen wir unserem jüngsten Stadtteil das Sahnehäubchen auf. Das bringt Wiener Neustadt touristisch, medizinisch und infrastrukturell einen riesengroßen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Ich bedanke mich bei den Projektverantwortlichen für das Investment in Wiener Neustadt und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung des Projekts“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

„Wir freuen uns, dass wir dieses medizinische Leuchtturmprojekt für Wiener Neustadt umsetzen dürfen. Damit können wir Niederösterreich um eine medizinische Komponente erweitern“, so die Geschäftsführer Lukas Sykora, Michael Wögerer und Thomas Gabriel der Errichtergesellschaft.

Einzigartige Gesundheitswelt

„Die Gesundheitswelt Wiener Neustadt soll das medizinische Gesamtangebot der Nova City erweitern: einerseits sollen hier Leistungen angeboten werden, die ein Krankenhaus nicht bieten kann, andererseits soll das Krebsforschungs- und Behandlungszentrum MedAustron ergänzt werden – etwa durch die Unterbringung von Patienten, Angehörigen, Seminar- und Kongressteilnehmern oder medizinische Experten. Mit der 'Plaza Group' konnte bereits im Hotelbereich ein langjähriger Partner an Board geholt werden.“

Das Gesamtprojekt „Gesundheitswelt Wiener Neustadt“ wird umgesetzt durch die wohngut Development GmbH & Co KG – ein Konsortium der Firmen „wohngut Bauträger GmbH“, „RED - Real Estates Development“ und Thomas Gabriel.