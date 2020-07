Vom Leitha-Ursprung bis zur Staatsgrenze wird der Wasserstand gemessen, um kritische Situationen früher zu erkennen

LANZENKIRCHEN/NÖ/BGL (mp). Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der burgenländische Landesrat Heinrich Dorner nahmen in Lanzenkirchen, nahe dem Leitha-Ursprung das gemeinsame Hochwasser-Prognose-System an der Leitha in Betrieb. Lanzenkirchens Bürgermeister Bernhard Karnthaler und der Katzelsdorfer Bürgermeister Michael Nistl sowie Bundesrat Martin Preineder freuten sich über den neuen Hochwasserschutz. Heinrich Dorner lobte die



„gute Zusammenarbeit der Bundesländer, zum Schutz der Bevölkerung.“

Pernkopf ergänzte:



„Das neue Prognose-System ist ein Meilenstein beim klassischen Hochwasserschutz.“

An insgesamt sieben Stellen wird der Pegelstand in der Leitha gemessen, beginnend in Lanzenkirchen, Wiener Neustadt, Zillingdorf, Deutsch Brodersdorf, Götzendorf und Deutsch Haslau auf niederösterreichischer Seite, und dann noch in Nickelsdorf im Burgenland. Vollautomatisch wird dabei stündlich durch eine Drucksonde der Wasserstand übertragen und ist in Echtzeit im Internet ablesbar. Dadurch kann ein Hochwasser in Lanzenkirchen vier Stunden vorher prognostiziert werden, in Deutsch Haslau sind es schon 24 Stunden.

Als Erweiterung sollen auch Schwarza, Pitten und die Warme Fischa als Leithazubringer einbezogen werden, wobei da auch die Niederschlagsprognose miteingerechnet wird, um längere Prognosefristen zu bieten.

Die Gesamtkosten von 158 200 Euro übernahmen die Länder Niederösterreich und Burgenland zu gleichen Teilen, da die Leitha als Grenzfluss beide Länder gleichermaßen betrifft.

Hier kann der aktuelle Wasserstand abgerufen werden.