„Ich fühl’ mich so alleine!“

Eine Trennung oder Scheidung der Eltern ist immer eine belastende Situation. Wenn Eltern auseinandergehen, bricht für ihre Kinder in der Regel eine Welt zusammen. Sie brauchen nach der Trennung oder Scheidung besondere Aufmerksamkeit.

RAINBOWS hilft!

WIENER NEUSTADT, SOLLENAU, NEUNKIRCHEN. „Zu Trauer, Angst und Unsicherheit mischen sich Kränkung und Wut. Kinder fühlen sich allein gelassen und wissen nicht, wie sie mit dem plötzlichen Verlust der vertrauten Lebenssituation umgehen sollen. Gerade jetzt – nach dem Lockdown und dem eingeschränkten Schulbetrieb - brauchen sie mehr denn je Unterstützung und Hilfe“, weiß Marion Wallner, Landesleiterin von RAINBOWS-Niederösterreich. RAINBOWS hat sich zum Ziel gesetzt, die Resilienz – das ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen - der Kinder, in dieser schwierigen Situation zu stärken.

Schützendes Umfeld

„Die Basis für die Bewältigung schwieriger Situationen ist die Entwicklung der Kinder zu fördern und ihnen Beziehung anzubieten. Grundhaltung von RAINBOWS in der Begleitung der Kinder und ihrer Familien in dieser Umbruchphase ist, die Stärken und Ressourcen der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen zu vermitteln, dass sie diese Situation gut schaffen werden“, so Marion Wallner.

Ein sicherer und geschützter Rahmen ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, über ihre Erfahrungen, Gedanken und Gefühle zu sprechen und ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das aufgrund des Trennungs- oder Verlusterlebnisses beeinträchtigt ist, wieder wachsen zu lassen.

Präventive Unterstützung

RAINBOWS sieht seine Angebote als präventive Maßnahmen und versucht, Spätfolgen eines Trennungs- und Verlusterlebnisses weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern. Die Ergebnisse der Resilienzforschung machen deutlich, dass frühzeitige und präventive Unterstützung und Förderung wesentlich dazu beitragen, die Entwicklung von Kindern nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Austausch in der Gruppe

Während einige Kinder die notwendige Aufmerksamkeit deutlich einfordern, indem sie sich aggressiv verhalten oder in der Schule auffällig werden, ziehen sich andere Kinder ganz zurück, werden still und traurig. Wesentlich für die Bewältigung der Krise ist hier die Arbeit in der Gruppe. Im Zentrum steht das „Wir-Gefühl". Die Kinder lernen bei RAINBOWS Gleichaltrige kennen, die Ähnliches erlebt haben. Dadurch verringert sich das Gefühl der Isoliertheit, sie fühlen sich verstanden und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Zusätzlich vermittelt die RAINBOWS-Gruppenleiter*in, die einfühlsam auf die Kinder eingeht, dass jemand da ist, der sie mit all ihren Sorgen und Wünschen wahrnimmt.

Ideal ist, wenn Eltern schon vor der Trennung zu RAINBOWS kommen und eine erste Beratung in Anspruch nehmen, denn es gibt für Eltern viel zu berücksichtigen, das die kindliche Perspektive und ihre Bedürfnisse betrifft.

Die Gruppe trifft sich 12 Wochen lang immer am selben Nachmittag zu 1,5h. Begleitend finden 3 Elterngespräche statt. Die nächsten RAINBOWS-Gruppen für Kinder von 4 bis 12 und YOUTH-Gruppen für 13 bis 17 Jährige starten im September/Oktober an den Standorten Wiener Neustadt und Neunkirchen. Infos und Anmeldung hier:

RAINBOWS Trauerbegleitungen nach dem Tod eines nahestehenden Menschen finden zusätzlich auch in Sollenau und Neunkirchen (ab heuer neu!) statt.

Weitere Informationen zu RAINBOWS sowie zu den Angeboten rund um das Thema Begleitung nach Trennung/Scheidung und Trauerbegleitung bei Tod eines nahestehenden Menschen:

RAINBOWS-NÖ, Richard-Wagner-Platz 4, 1160 Wien, Tel: 0650/3244738 Mail: noe-ost@rainbows.at

www.rainbows.at