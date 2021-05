THERESIENFELD. (Bericht und Fotos: FF Theresienfeld) Die Freiwillige Feuerwehr Theresienfeld rettete einen Igel, der am 27.05.2021 zwischen den Metallsprossen einer Gartentüre stecken geblieben ist. Aufmerksame Spaziergänger meldeten der Hausbesitzerin die Situation, diese verständigte sofort die Feuerwehr.

Behutsam wurde eine Sprosse abgetrennt und mittels Spreizer zur Seite gebogen. Der Igel konnte behutsam aus seiner Lage befreit und in weiterer Folge in einem angrenzenden Garten wieder in die Freiheit entlassen werden.

Aufgrund der unklaren Adresse wurde auch die FF Eggendorf an die Einsatzstelle alarmiert. Diese konnte sofort wieder einrücken.