Begeisterte Wanderer zieht es auch im Winter in die Natur auf der Rosalia

REGION ROSALIA, WIENER NEUSTADT (mp). Wer im Winter aktiv sein will, kann dies auch ganz in der Nähe ohne lange Anfahrtswege tun. Draußen Sport zu machen gehört zu den wenigen Dingen, die auch in Coronazeiten gefahrlos und kontaktlos möglich sind. Nicht nur im Sommer ist Wandern ein beliebter Outdoor-Sport. Hier bietet sich für Familien der Rosalien Rundwanderweg an, der fast 80 km umfasst und auch in kleineren Einzeletappen bewältigbar ist.

Der Weg ist in beide Richtungen gut beschildert und führt „Stadt & Land mitanand“ verbindend vom Bahnhof Wiener Neustadt in die Thermengemeinden Katzelsdorf, Lanzenkirchen, Walpersbach, Bad Erlach und nach Pitten. Insgesamt gibt es 6 empfohlene Einstiege mit vorhandenen Parkplätzen. Mit einem Picknick im Rucksack lassen sich so schöne Stunden aktiv in der Region verbringen.

Fit in der Stadt

Jedem, der noch Ideen für das Wochenende braucht, hilft Christopher Hartmann, vom Tourismusbüro Wiener Neustadt, weiter. Alle Tipps sind coronakonform und für den Winter geeignet. Er empfiehlt besonders die Stadtspaziergänge, bei denen man sich mithilfe von QR Codes spannende und kuriose Geschichten und Bilder aufs Handy holen kann. Diese Spaziergänge gibt es familientauglich und zu verschiedenen Themen. Auch der Akademiepark bietet sich für Spaziergänge und Sport im Freien und zur Erholung an.

Wer mit Spaß fit bleiben möchte, kann auch den Wiener Neustädter Eislaufplatz besuchen. Mit Abstands- und Hygieneregeln ist auch das ein sicheres Vergnügen der sportlichen Art.