Impfen: am Land geht's flott

61 Prozent der Menschen in NÖ sind zweimal geimpft. Die Impfbereitsschaft im Bezirk ist aber unterschiedlich. Im Bezirk Wiener Neustadt sind in kleineren Gemeinden mehr Menschen zweitimmunisiert als in der Stadt. Doch fast jeder 2. Wiener Neustädter (47,7%) ist bereits zweimal geimpft.

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Im Bezirk haben die Gemeinden Bad Fischau-Brunn (57,7%), Katzelsdorf (56,8%) und Winzendorf-Muthmannsdorf (55,8%) den höchsten Anteil an Durchgeimpften. In den 35 Gemeinden im Bezirk sind in 17 Gemeinden über die Hälfte der Menschen geimpft. Die Schlusslichter bilden die Gemeinden Rohr im Gebirge (36,3%), Pernitz (40,7%) und Schwarzenbach (40,1%). Wie auch schon beim Testen war etwa Hochneukirchen-Gschaidt flott beim Impfen, sodass in der 1.450-Seelen-Gemeinde die Durchimpfungsrate bei 54,3 Prozent liegt. "Von Seiten der Gemeinde haben wir unsere Bevölkerung umfassend informiert und ihnen bei Formalitäten, wie z.B. bei der Impfanmeldung, geholfen. Das ist vor allem bei der älteren Generation sehr gut angekommen", freut sich Bürgermeister Thomas Heissenberger.

Weiter impfen

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger: "Die rund 50% vollständig Immunisierten geben Anlass zur Hoffnung, wir müssen jedoch konsequent weiter impfen und die Menschen von der Notwendigkeit der Imfpung zur Überwindung der Pandemie überzeugen. Mit der Aktion 'Gamechanger', bei der wir alle unter 30-Jährigen ohne Anmeldung impfen, machen wir hier einen ersten Schritt."

Dazu bietet die Stadt an zwei Wochenenden eine Covid-Impfaktion ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung für Unter-30-Jährige. Bereits am 31. Juli und 1. August konnten sich junge Menschen die erste Dosis Biontech/Pfizer holen. Der Zuspruch hielt sich mit 660 Impfwilligen in Grenzen. Am 7. und 8. August gibt es von 8 bis 18 Uhr eine weitere Impfmöglichkeit für junge Wiener Neustädter in der Arena Nova, Halle 3.