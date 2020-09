Impfen: Grippe und Corona haben oft dieselben Symptome

Husten, Schnupfen, Kopf- oder Halsweh und Fieber. 2020 könnten die genannten Symptome auch auf eine Corona-Infektion schließen lassen. Wie wichtig daher Eigenverantwortung und eine gründliche Anamnese sind, erklärt uns der Wiener Neustädter praktische Arzt Michael Wehrl.

WIENER NEUSTADT (ds). Eines vorweg: Ob es sich bei Symptomen wie Husten und Schnupfen um einen banalen grippalen Infekt, um eine „echte Grippe“, um eine Corona-Infektion oder gar um eine Ragweed-Allergie handelt, kann selbst der erfahrenste Mediziner im Akutfall kaum beurteilen. Derzeit kommen viele verunsicherte Patienten zu Michael Wehrl in die Ordination, die erst mal den Arzt des Vertrauens aufsuchen, mit dem sie offen reden können.

Viele Fragen betreffen dabei auch die Grippe-Impfung, die vom Gesundheitsministerium - auf jeden Fall für Risikogruppen - dringend empfohlen wird. „Patienten sind verunsichert, ob die Grippe-Impfung in Corona-Zeiten überhaupt sinnvoll ist.“ Dahingehend beruhigt der Mediziner. „Das Grippe-Virus gehört einer anderen Gruppe von Viren an als das Corona-Virus. Beide haben eines gemeinsam: Es sind Viren, also Keime ohne eigenen Stoffwechsel, die einen Wirt brauchen. Charakteristisch für diese Parasiten ist: Sie mutieren sehr schnell.

Zur Grippe-Impfung steht in diesem Herbst jedenfalls ein Vierfach-Impfstoff zur Verfügung, der gegen die am höchsten pathogenen Keime gerichtet ist.

Verantwortung übernehmen

„Ob eine Grippeimpfung sinnvoll ist oder nicht, muss aber jeder für sich entscheiden“, sagt Michael Wehrl. Schließlich sind ja unsere Immunsysteme auch höchst unterschiedlich. Eine Grippe-Impfung, soviel steht jedenfalls fest, schützt nicht vor einer Corona-Infektion, andererseits erhöht die Impfung aber auch nicht die Chancen, sich mit COVID-19 zu infizieren. Was der Mediziner seinen Patienten rät, ist Selbstvorsorge. „Wir alle wissen, dass Händewaschen und Hygiene enorm wichtig sind und das Tragen von Masken die Übertragungswege von Flüssigkeit oder großen Tröpfchen blockiert.“

Für den Mediziner sind Vorsicht, Umsicht und verantwortungsvolles Verhalten die besten Vorsorgemöglichkeiten vor Infektionen jeglicher Art.