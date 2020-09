Innenminister Karl Nehammer zu Besuch in Hochwolkersdorf

Am vergangenen Dienstag besuchte Innenminister Karl Nehammer die Gemeinde Hochwolkersdorf. Während einem Arbeitsgespräch mit dem Spitzenkandidaten der Liste „Miteinander Hochwolkersdorf“ Martin Puchegger wurden die Erfahrungen und Herausforderungen der Corona-Krise besprochen. Über die anstehende Gemeinderatswahl am 27. September konnten beiderseits Erfahrungen ausgetauscht werden.



HOCHWOLKERSDORF. „Mich hat es besonders gefreut, solch eine hochrangigen Besuch in unserer Gemeinde empfangen zu dürfen. Innenminister Karl Nehammer hat sich für ein gemeinsames Arbeitsgespräch Zeit genommen – dabei konnten wir für die Gemeinde wichtige Sachpunkte diskutieren. So war ein wichtiges Thema die Corona-Krise. Herausforderungen und Erfahrungen auf beiden Seiten wurden besprochen und diskutiert. Weiters erfolgte ein Erfahrungs- und Informationsaustausch hinsichtlich der bevorstehenden Gemeinderatswahl. Ich möchte mich herzlich bei Innenminister Nehammer für seinen Besuch und seine Unterstützung für die Wahl am 27. September bedanken“, berichtete Martin Puchegger.