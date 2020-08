Unter der Leitung von Umweltgemeinderat GGR Martin Kabicher hat der Umweltausschuss der Marktgemeinde Sollenau am Rande des Kirchenfelds eine Bienenwiese ins Leben gerufen.

Durch immer mehr verbaute Flächen wird der natürliche Lebensraum der Insekten stark eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, ihnen Alternativen anzubieten.

In Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich wurde nun diese Blumenwiese angesetzt um Nahrung und Zufluchtsort für Insekten zu schaffen. In hervorragender – parteiübergreifender – Zusammenarbeit haben die Mitglieder des Umweltausschusses das Saatgut verteilt und ein Bienenhotel errichtet.

Dem nicht genug, ließ es sich Manfred Lugsteiner nicht nehmen, in Eigeninitiative und auf Privatkosten zusätzlich noch ein ein wahres Luxus-Insektenhotel zu errichten und es gemeinsam mit Umweltgemeinderat Martin Kabicher auf der neu angesetzten Wiese zu platzieren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für das Engagement aller Beteiligten und freuen uns schon auf die neuen Bewohner.