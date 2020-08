Jugendliche engagieren sich gegen Gewalt an Frauen

Nach einer Covid-19 bedingten Pause wird das Sensibilisierungsprojekt STAR*K gegen Gewalt an Frauen im Sommer 2020 fortgesetzt. Ganz nach dem Projektmotto „Mach dich STAR*K gegen Gewalt an Frauen“ rekrutierte das Caritas-Projekt zehn weibliche und männliche Jugendliche, um mit ihnen die Arbeit gegen Gewalt und für die Gleichberechtigung der Geschlechter weiterzuführen. Die jungen Projektteilnehmer*innen werden zurzeit zu Multiplikator*innen gegen Gewalt an Frauen ausgebildet.

STAR*K setzt auf junge Multiplikator*innen

Offline, aber seit einigen Jahren auch verstärkt online stellt das Thema Gewalt gegen Frauen politisch und gesellschaftlich eine große Herausforderung dar. STAR*K hat sich daher zum Ziel gesetzt genau hier anzusetzen und arbeitet mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im Rahmen einer Ausbildung werden die freiwilligen Projekt-Teilnehmer*innen zu Themen wie Identität, Kultur, Vorurteile, Geschlechterrollen, Gender, Gewaltformen, Gewaltprävention etc. aufgeklärt, informiert und in weiterer Folge ermächtigt, sich als Multiplikator*innen entschieden gegen Gewalt einzusetzen. Nach der im Sommer 2020 in Wiener Neustadt stattfindenden STAR*K-Ausbildung werden die rund zehn Teilnehmer*innen im Alter von 15 bis 25 mit Gleichaltrigen zum Thema weiterarbeiten und bewusstseinsbildende Projekte umsetzen. Unter anderem werden die ausgebildeten STAR*K-Teilnehmer*innen ab Herbst 2020 an Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen Jugendliche zum Thema Gewalt gegen Frauen sensibilisieren.

Aktiv gegen Gewalt

Das Peer-Projekt STAR*K deckt mit seiner wichtigen Arbeit den östlichen Raum Österreichs ab und ist in Niederösterreich, Wien und Burgenland tätig. Genderbasierte Gewalt ist aber nicht nur in Österreich, sondern weltweit ein besorgniserregendes Problem, was insbesondere am jährlichen Anstieg der Frauenmorde ersichtlich wird. Hierzulande ist jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede dritte Frau ist von einer Form von sexueller Belästigung betroffen.