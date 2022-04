Für Klein und Groß war bei den Osteraktionen der JVP Ortsgruppen etwas dabei – von Ostereiersuchen bis zur Danke-Aktion für Blaulichtorganisationen war alles dabei.

WIENER NEUSTADT (Red.). Am vergangenen Osterwochenende waren die Ortsgruppen der Jungen ÖVP sehr aktiv. In Wöllersdorf-Steinabrückl und Wiener Neustadt wurden als kleines Dankeschön Ostereier und Ostersackerl an die Blaulichtorganisationen verteilt. In Katzelsdorf und Sollenau bekam der Osterhase tatkräftige Unterstützung von der JVP, hier wurden Ostereiersuchen veranstaltet.

Krumbach.

In Lichtenwörth verteilten JVPlerInnen und JVPler Ostereier vor den Nahversorgern.

Auch in der buckligen Welt gab es Aktionen. Die JVP in Krumbach verteilte Ostereier und lud anschließend zu ihrem Spritzerstand ein.

„Gerade jetzt, wo wieder Aktionen möglich sind, sieht man wie aktiv die Junge ÖVP bei uns im Bezirk ist. Es freut mich, dass wir um die Osterfeiertage mit den vielfältigen Aktionen Groß und Klein das Osterfest ein bisschen verschönern konnten“, so Bezirksobfrau Anna Dinhobl.