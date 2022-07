BEZIRK WIENER NEUSTADT (Red.). Der Josef-Schöffel-Naturschutzpreis wird vom Land Niederösterreich für hervorragende Verdienste um den Schutz der heimischen Natur verliehen.

Zu den heurigen Gewinnern zählt die Initiative „Netzwerk Natur Region Thermenlinie-Wiener Becken“ des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken gemeinsam mit 19 Gemeinden aus der Region.

Die Projektpartner arbeiten seit 2017 an der Erhaltung und Wiederherstellung von Trockenrasen, Feuchtwiesen, aufgelassenen Steinbrüchen und Schottergruben und der Neuanlage von Trittstein-Biotopen sowie intensiver Naturbildung für alle Generationen. Bei der Verleihung im Landesmuseum Niederösterreich durften sie nun den Hauptpreis für „Gemeindeübergreifenden Naturschutz“ persönlich entgegennehmen.

Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Gemeinden haben dabei konkrete Flächen im Grünland und Siedlungsgebiet zur Verfügung, die im Sinne der Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt erhalten, verbessert und gepflegt werden können.

Diese Möglichkeiten haben die 19 Gemeinden – darunter aus dem Bezirk Wiener Neustadt Land die Gemeinden Bad Fischau-Brunn, Matzendorf-Hölles und Winzendorf-Muthmannsdorf - gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken (LPV) in den letzten 3,5 Jahren verstärkt wahrgenommen.

Unter der gemeinsamen Initiative Netzwerk Natur Region Thermenlinie-Wiener Becken und unter fachlicher und organisatorischer Begleitung des Landschaftspflegevereins Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken erfolgten konkrete Naturschutzmaßnahmen auf rund 102 Hektar Fläche in Niederösterreich. Dabei werden nicht nur wertvolle Natur-Hotspots wie Trockenrasen, Feuchtwiesen und aufgelassene Steinbrüche und Schottergruben durch Pflegemaßnahmen und Etablierung von Beweidung oder Mahd erhalten, sondern auch neue Trittsteine wie Wildblumenwiesen und Blühhecken angelegt. Denn für die Sicherung der biologischen Vielfalt braucht es ein gemeindeübergreifendes Netzwerk an artenreichen Flächen. Dabei haben auch Grünflächen von Unternehmen, Parks, Schul- und Haus-Gärten eine große Bedeutung.

Biologin und Landschaftspflegevereins-Obfrau Irene Drozdowski betont wie wichtig die Einbindung der Bevölkerung in das Projekt Netzwerk Natur Region war und ist: „Bei den Maßnahmen wurde die Bevölkerung aller Generationen intensiv in die Pflegemaßnahmen und Bildungsaktivitäten eingebunden. Dies steigert die Identifikation der Menschen mit den Naturwerten unserer Region und motiviert zur weiteren aktiven Beteiligung am Naturschutz. Landtagsabgeordneter Christoph Kainz ist stolz auf das Erfolgsprojekt: „Ich freue mich, dass sich mittlerweile so viele Gemeinden an der Netzwerk Natur Region beteiligen. Biologische Vielfalt ist komplex und endet nicht an der Gemeindegrenze. Daher ist die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit wichtige Voraussetzung, um Lebensräume, Tiere und Pflanzen für unser aller Wohl zu erhalten.“

Nun geht es um die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der zahlreichen Aktivitäten, um weitere Gemeinden, Sponsoren und Förderungen für die Netzwerk Natur Region zu gewinnen.

Jede/r kann seinen Beitrag leisten - durch die aktive Mithilfe bei Pflegeterminen, die Ökologisierung von Unternehmens- und Gemeinde-Grünflächen, die Unterstützung im Rahmen von CSR-Einsätzen, die Übernahme von Gebietspatenschaften und CSR-Sponsoring von Aktivitäten.

Weitere Infos und Mitmachtermine unter: https://www.landschaftspflegeverein.at