FELIXDORF (Bericht der Feuerwehr Felixdorf). Am 26.01.2022 wurde die Feuerwehr Felixdorf, kurz vor 13 Uhr zu einer Person in Notlage gerufen. Gleichzeitig wurde, laut Alarmplan, auch die Feuerwehr Sollenau alarmiert. An Einsatzort angekommen konnte folgende Lage festgestellt werden:

Am Spielplatz vor der Volksschule hatte sich ein Mädchen in einer Kletterwand verfangen und konnte sich, aus eigener Kraft, nicht mehr befreien. Mittels hydraulischer Rettungsschere wurden kurzerhand Kettenteile aus der Wand herausgeschnitten und das Kind gerettet. Nach der Befreiung gab es von den anwesenden Volksschülern einen Applaus für die Feuerwehrleute. Dem sichtlich verängstigten Mädchen konnte danach, mittels eins Stofftiers, eine kleine Freude gemacht werden. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz beendet.