WIENER NEUSTADT (BERICHT DER FEUERWEHR WIENER NEUSTADT). Verkehrsunfälle forderten in den letzten Tagen auch mehrere Verletzte. Ein Lenker wurde durch die Verformungen an seinem Pkw sogar im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit dem Notarzt gerettet werden.

Am Mittwoch, 19.Juni kollidierten auf der B54 im Bereich der Rampe zur S4 zwei Pkws. Ein Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt im Fahrzeug eingeschlossen und musste in Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen befreit werden. Der Lenker musste vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag, 20. Juni forderte ein weiterer Unfall auf der Wiener Straße zwei Verletzte, als es in einem Kreuzungsbereich zu der Kollision kam.

Auf einem Stein kam wiederum die Lenkerin eines Suzuki Baleno zum Stehen. Der Pkw musste mit einem Kran zurück auf die Räder gehoben werden.

Bei allen Unfällen führte die Freiwillige Feuerwehr die Fahrzeugbergungen und die Räumung der Verkehrswege durch. Außerdem mussten Betriebsmittel gebunden werden, welche teilweise aus den Unfallfahrzeugen auslief.