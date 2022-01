Mit Szene Österreich schafft die wortwiege eine Bühne für österreichische Literatur-Juwelen

Nach zwei erfolgreichen Bloody-Crown-Festival-Spielzeiten baut die wortwiege ihr Theater in den historischen Kasematten Wiener Neustadt aus. Ab 2022 wird unter dem Namen "Wortwiege Kasematten" (künstlerische Leitung: Anna Maria Krassnigg) ein Spielplan in zwei thematischen Zyklen geboten: Europa in Szene und Szene Österreich. Ausgewählte Produktionen sind zudem ganzjährig zu erleben.

WIENER NEUSTADT. „Die wortwiege hat sich seit ihrer Gründung dem Autor:innentheater verschrieben. Daher war es für mich nur logisch, an unserem neuen Spielort in Wiener Neustadt österreichischen Schriftsteller:innen in einem eigenen Format eine Bühne zu geben,“ erklärt Anna Maria Krassnigg ihre Beweggründe zur Etablierung von Szene Österreich.

Bereits ab Februar 2022 setzt Szene Österreich die viel beachtete Beschäftigung der wortwiege mit dem österreichischen Autor:innentheater und der Wiederentdeckung literarischer Juwelen fort. Gezeigt werden die Stücke als Szenische Skizzen – ein Format, das Lesung, Musik und Inszenierung verbindet und eine Spezialität der wortwiege ist. Dabei werden die Texte in intimer Atmosphäre hautnah erlebbar.

Lieblingsstücke der wortwiege

In der ersten Ausgabe von Szene Österreich stehen mit Texten von Theodora Bauer und Marie von Ebner-Eschenbach sowie Erwin Riess‘ Stück über Franz Grillparzer – dessen Todestag sich heuer am 21. Januar zum 150. Mal jährt – Lieblingsstücke aus den Archiven der wortwiege, neu inszeniert für die Kasematten, auf dem Programm.

„Meine besondere Liebe galt immer schon den für die Bühne kaum entdeckten, kostbaren Texten. Ich freue mich, in den nächsten Zyklen Raritäten von Leo Perutz, Franz Kafka, Robert Neumann oder Jeannie Ebner auf unsere Bühnen zu bringen,“ so Krassnigg.

Erni Mangold und Flavio Schily

Zudem wird im Rahmen von Szene Österreich der Kurzfilm "Die Großmutter" nach der Novelle von Marie von Ebner-Eschenbach mit Erni Mangold und Flavio Schily gezeigt. Im Rahmen des 95-jährigen Jubiläums von Erni Mangold hat der Film seine Weltpremiere am 22. Februar 2022 im Wiener Metro-Kino als Vorfilm zu La Pasada in dem ebenfalls Mangold mitspielt. Beide Filme sind eine künstlerische Kooperation der wortwiege-Macher:innen Anna Maria Krassnigg und Christian Mair.

Salon Royal

Auch dieses Jahr lädt der Salon Royal Diskutant:innen aus Wissenschaft, Literatur und Gesellschaft zum Gespräch mit Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und Theatermacherin Anna Maria Krassnigg ein. Über die Stoffe des Frühjahrs-Zyklus unterhalten sich Theodora Bauer, Wynfrid Kriegleder, Daniela Strigl und Erwin Riess.

„Mit der Erweiterung des bisherigen Spielbetriebs kommen wir unserem Ziel, in Wiener Neustadt einen Leuchtturm für hochkarätiges Autor:innentheater und internationalen Dialog in Kunst und Wissenschaft zu errichten, einen großen Schritt näher“, freut sich Krassnigg über die positive Entwicklung.

Europa in Szene

Im Herbst bietet Europa in Szene – in Nachfolge des Festivals BLOODY CROWN – weiterhin Königsdramen, darüber hinaus aber auch andere europäische Narrative und Mythen in den zeitgenössischen Fassungen der wortwiege. Gerahmt wird dieser Zyklus auch in Zukunft vom Dialogformat Salon Royal.

Weitere Spieltermine für „Dantons Tod“ geplant

Szene Österreich findet erstmals vom 24. Februar bis 13. März 2022 statt. Europa in Szene ist ab September 2022 zu erleben. Von April bis Juni werden weitere Vorstellungen der nachgefragten wortwiege-Produktion Dantons Tod von Georg Büchner zu sehen sein.

Der Ausbau des Theaters der wortwiege in den Kasematten wird durch die Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt ermöglicht.

Der Kartenvorverkauf startet am 21. Jänner 2022

Karten sind erhältlich unter www.wortwiege.at sowie an den Infopoints in Wiener Neustadt (Altes Rathaus und Kasematten) und an allen oeticket-Vorverkaufsstellen.