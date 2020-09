Neue Leitung für das Team der Klinischen Psychologie im Landesklinikum Wiener Neustadt

Mag. Sandra Seczer ist die neue Leiterin der Klinischen Psychologie im Landesklinikum. Ihre neue Position hat sie mitten in Zeiten der Corona Krise angetreten.



WIENER NEUSTADT. Eine leitende Stelle im zweitgrößten Klinikum Niederösterreichs ist ohnehin schon ein großer Schritt. Diesen mitten in der größten Gesundheitskrise zu gehen, ist mehr als fordernd. „Mein neues Team kennenzulernen, sich organisatorisch einleben, das Haus kennenlernen und das alles in den ersten Wochen der Krise, das war schon anders, als ich mir meine ersten Arbeitstage vorgestellt habe“, erzählt Seczer mittlerweile mit einem Lächeln.

Vorbildlicher Einsatz

Trotz der Umstände merkt man, dass die neue Chefin mit viel Einsatz, Engagement und Empathie sehr schnell in ihrem Psychologinnen-Team angekommen ist. Ihre Mitarbeiterinnen schätzen den Führungsstil ihrer neuen Vorgesetzten - man spürt das Miteinander, das gelebt wird, um den Patientinnen und Patienten des Landesklinikums die bestmögliche klinisch-psychologische Betreuung zu ermöglichen.„Die Vielfalt an Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebensgeschichten, Krankheiten und Bewältigungsmöglichkeiten wie auch die Möglichkeit, als Klinische Psychologin Hilfestellung in schwierigen Situationen geben zu können, das liebe ich an meinem Job!“, sagt Seczer.

Mag. Sandra Seczer ist Klinische- und Gesundheitspsychologin, Notfall- und Wahlpsychologin. Die letzten zwei Jahre hat sie die psychosoziale Tagesstätte Mistelbach geleitet, war davor in einer Kur- und Rehabilitationsklinik tätig. Ihre Fachausbildung hat Seczer am Landesklinikum Mistelbach absolviert.