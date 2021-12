WIENER NEUSTADT (Red.). Im Verlauf der B21b wurde beim Kreisverkehr B60/B21b eine Photovoltaikanlage errichtet. Die Photovoltaikanlage wurde zwischen Pottendorfer Linie und Kreisverkehr B21b/B60 auf einer bestehenden Lärmschutzwand nachgerüstet. Zu diesem Zweck wurde ein Befestigungssytem entwickelt, das ohne Anbohren des Bestands auskommt. Zum Einsatz kommen in widerstandsfähigen Kunststoff eingebettete Leichtmodule der Wr. Neustädter Firma DAS Energy.

Da die Montage auf der der Fahrbahn zugewandten Straßenseite und in direkter Sichtachse zur Start- und Landebahn des Flugfelds Wr. Neustadt-Ost erfolgte, wurde auf die Vermeidung einer möglichen Blendung des Straßen- und Flugverkehrs großes Augenmerk gelegt. Hiezu wurde von einem geeigneten und befugten Büro ein Blendgutachten eingeholt, das der Anlage diesbezüglich Unbedenklichkeit bescheinigt. Ebenso wurde auf den Erhalt des größtmöglichen Anteils an Absorptionsfläche der Lärmschutzwand geachtet; die Montage der Module erfolgte liegend einreihig im durch die Geländekante akustisch abgeschatteten Bereich.

Der Modulneigungswinkel beträgt 90 Grad zur Horizontalen. Die für die Stromgewinnung zur Verfügung stehende Kollektorfläche der Solarmodule beträgt 57,5 m².

Es handelt sich um einen Technologiedemonstrator zur Sammlung von Erfahrungen mit nachgerüsteten Anlagen. Diese Photovoltaikanlage wurde von der Firma Elektro König GmbH, 3203 Rabenstein an der Pielach, in einer Bauzeit von rund 5 Tagen errichtet.

Technische Eckdaten der Photovoltaikanlage

Photovoltaikmodule: 30 Stück monokristalline Hochleistungs-Leichtgewichts-Solarmodule ohne Rahmen, verklebt auf Rahmenunterkonstruktion (widerstandsfähig, blendfrei, salznebel- und ammoniakbeständig, flugfeuerfest; Gewicht 3,3 kg/m²)

Maximale Leistung der Anlage bei optimaler Sonneneinstrahlung: 10,0 kWp.

Leistungsgarantie: 85% der Nennleistung nach 40 Jahren; lineare Leistungsgarantie mit einer maximalen Leistungsdegression von jährlich 0,375 % der Nennleistung

Die PV- Anlage speist den Ertrag in das Netz der EVN ein. Die Einspeisung erfolgt über den Verteiler der Kreisverkehrsbeleuchtung.

Bei diesem Projekt wurde versucht, eine Symbiose zwischen einer Lärmschutzwand und einer PV- Anlage herzustellen sowie einen Beitrag zu den Klimazielen des Landes Niederösterreich unter Berücksichtigung aller Aspekte der Verkehrssicherheit zu leisten.