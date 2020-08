Zu einer feierlichen Baumpflanzung war Bürgermeister Klaus Schneeberger im "Mary's Coffeepub" in der Bahngasse zu Gast.

WIENER NEUSTADT (Red.). Die Betreiber des Lokals, Maria und Andreas Lechner, haben für ihren Gastgarten Bäume jener fünf Apfelsorten angeschafft, aus denen der im "Mary's" erhältliche Stibitzer-Cider gekeltert wird. Vier davon wurden bereits gepflanzt, für den fünften - einen Bohnapfelbaum - übernahm Bürgermeister Klaus Schneeberger die Patenschaft und half auch gleich beim Einpflanzen mit.

"Das 'Mary's Coffeepub' in der Bahngasse ist mit seinem schottischen Konzept ein in Wiener Neustadt einzigartiges Lokal. Maria und Andreas Lechner haben dabei immer neue Ideen für Veranstaltungen - von Konzerten, Ritteressen und Pub Quiz über den stimmungsvollen Adventmarkt im Stadtpark bis hin zu dieser feierlichen Baumpflanzung inklusive Verkostung von Cider und Apfelkuchen. Als Bürgermeister bedanke ich mich herzlich für dieses Engagement und für die innovativen Ideen - immerhin ist unsere Innenstadt durch die Bäume beim 'Mary's' wieder ein Stückchen grüner geworden."

In Wiener Neustadt werden durch entsprechende Maßnahmen der Stadt sowie auch private Initiativen seit vielen Jahren verstärkt Aktionen für eine zusätzliche Begrünung gestartet - von der Baumschutzverordnung über Beet- und Baumpatenschaften und den in Planung befindlichen Maturanten- und Lehrlingswald bis hin zum Projekt "Lebensbaum" und die Begrünung durch Efeu bei der Bushaltestelle am Hauptplatz.