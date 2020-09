Sommertour mit Aussicht, Betriebsbesuch und Bezirkstag

HOHE WAND/BEZIRK (mp). Christiane Teschl-Hofmeister, NÖAAB Landesobfrau, tourt diesen Sommer durch die Bezirke. Jetzt war unser Bezirk dran, und Bezirksobmann Thomas Heissenberger lud gemeinsam mit Bürgermeister Josef Laferl zum Pressegespräch am Skywald der Hohen Wand. Beim Ausblick auf den Bezirk wurden gleich Wiener Neustadt mit Wasserturm und andere Landmarken gefunden.

Teschl-Hofmeister zu ihren 20 Bezirkstreffen:



„Die Sommertour macht Spaß, Wiener Neustadt ist Station 18, und es ist jedes Mal anders.“

Mit Betriebsbesuchen und Fokusrunden lernt sie Funktionäre, Mitglieder, Gemeindegruppen und die Vertreter des Öffentlichen Dienstes persönlich kennen, erfährt Anliegen und Ansichten.

Vor allem Corona, wie die Krise bewältigt wurde und was daraus gelernt werden konnte, ist ihr wichtig, auch um jetzt im Herbst besser aufgestellt zu sein. So beginnt man jetzt etwa in Muggendorf, Leerstände für Homeoffice zu nutzen, um das Pendeln zu reduzieren.

„Wir haben während der gesamten Tour durch unseren Bezirk viel über die aktuell relevanten Themen wie mobiles Arbeiten, die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Wandel der Arbeitswelt und den daraus folgenden Änderungen für die Lebenswelt diskutiert. Ich freue mich, dass unsere gf. NÖAAB Landesobfrau ein offenes Ohr für die vielen Inputs der Mitglieder hatte und sich der Themen annimmt“

, so Bezirksobmann Thomas Heissenberger.