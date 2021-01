ÖSTERREICH, BEZIRK WIENER NEUSTADT (Red.). Die Austrian Whisky Association (AWA) kürt alle zwei Jahre den AWA-Botschafter. Einen, der sich besonders um Whisky aus Österreich bemüht, zeichnet die AWA in diesem krisengebeutelten Jahr aus - auch wenn er nicht gebührend gefeiert und gewürdigt werden kann. Das wird natürlich nachgeholt.

Der AWA-Botschafter 2020 ist Roland Graf.

Der gebürtige Bad Erlacher beschäftigt sich in seiner journalistischen Arbeit bereits seit 1990 mit Genuss-Themen, vor allem Getränken. Stand zu Beginn vor allem die Berichterstattung über Winzer im Mittelpunkt, verlagerte sich in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt auf die Trendthemen Craft Beer und Destillerien. Mag. Graf ist ausgebildeter BeerKeeper, Alumni der „West Indian Rum Academy“, Whisky-Liebhaber und Mitglied von Verkost-Panels und Cocktail-Jurys im In- und Ausland. Er leitet unter anderem den monatlichen Sonderteil „Wein&Spirituosen“ der österreichischen Gastronomiezeitung „ÖGZ“. In Österreich ist er weiters regelmäßiger Mitarbeiter von „Die Presse“, „FALSTAFF“, „Fleisch & Co.“, „sch[a]u-Magazin“ sowie seit 2009 Ressort-Leiter „Genuss“ beim Magazin WIENER.

Foto: Austrian Whisky Association

Ürigens, zum neuen AWA-Blend hat Graf eine klare Meinung:

"Jedes junge Whisky-Land steht vor zwei Herausforderungen: Seinen Getreidebrand zu meistern und Fasslagerung zu „lernen“. Nach 25 Jahren haben Österreichs Brennern nicht nur beides im Griff Sie spielen heute mit Facetten – etwa beim Finishing in Ex-Weinfässern, um die man uns auch international beneidet. Den permanenten Vergleich mit Schottland hat sich die österreichische Whisky-Szene jetzt ein Vierteljahrhundert angehört. Wer nach dieser Zeit noch immer nicht kapiert, dass hier etwas Eigenständiges entstanden ist, trinkt zu wenig Austro-Whisky. Oder er will die Arbeit der Brenner einfach nicht würdigen."