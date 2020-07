Hat er oder hat er nicht? Kommissar DNA ist sich nicht so sicher.



PERNITZ, WIENER NEUSTADT. Wegen des Vergehens des schweren Diebstahls durch Einbruch musste sich heute, Mittwoch, der 54-jährige gebürtige Grazer Alfred M. am Landesgericht vor Richterin Petra Harbich verantworten. Dem 23-fach Vorbestraften wird vorgeworfen, dass er am 23. März dieses Jahres (also in der Corona-Zeit) einen Opferstock in der Pfarrkirche Pernitz aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen haben soll. Ein selten gewordener Klassiker wie auch die Höhe der "Beute": 10 Euro ...

Unterstandslos, jede Menge Vorstrafen, kein Einkommen - und: sogenannte DNA-Wischspuren am Tatort. Beweise genug für eine Anklage, doch genug für eine Verurteilung?

Der Mann selbst, vertreten durch Anwältin Doris Hohler-Rössel, bekannte sich jedenfalls "nicht schuldig", er sei mehrmals in der Kirche gewesen, weil er für seine verstorbenen Eltern Kerzen anzündete. So sei die "verwischte DNA" auf den Opferstock gekommen - der von wem auch immer fachmännisch mit einer Flex oder einer Säge auseinander geschnitten wurde.

Verteidigerin Dr. Doris Hohler-Rössel.

Ein Tatortbeamter konnte als Zeuge noch nicht genügend Licht in die Angelegenheit bringen, am 27. Juli müssen ein "Spezi" des Angeklagten und ein Vertreter der Pfarrkirche Pernitz aussagen. Bis dahin bleibt Alfred M. in Untersuchungshaft.