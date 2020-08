„Notwendige Unterstützung, denn Gemeinden sind wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft und die Entwicklung in den Regionen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung rund 100 Millionen Euro an Unterstützungen für Gemeinden in ganz Niederösterreich beschlossen. „Die Coronavirus-Krise ist und bleibt der bestimmende Faktor und daher braucht es für die Gemeinden die notwendige Unterstützung“, betont die Landeshauptfrau. Bund, Länder und Gemeinden hätten laufende Ausgaben zu bestreiten, führte Mikl-Leitner etwa die Gehälter der Bediensteten, die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs oder die Realisierung von wichtigen Projekten an.

Die Gelder stammen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen und der Raumordnung. Die Bandbreite der Förderungen reicht von Liquiditätsstärkung bis hin zu Projekten wie zum Beispiel im Straßenbau, der Errichtung von Feuerwehrhäusern, Sportanlagen, Veranstaltungszentren und Platzgestaltungen. „Durch die in der Sitzung beschlossenen Zuschüsse werden rund 3.500 Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise abgesichert“, so die Landeshauptfrau.

Es ist nicht nötig, dass in jeder Gemeinde ein oder mehrere riesige Feuerwehrhäuser stehen. In Wien gibt es auch kein Feuerwehrhaus in jeden Häuserblock. Spielplatz für die Kinder vom Bürgermeister im riesigen Feuerwehrhaus (siehe Dreistetten) ist nicht nötig.

Was kostet die Errichtung des Feuerwehrhauses und die jährlichen Betriebskosten inklusive persönliche Freiwillige Feuerwehr Ausgaben samt oftmaligen Essen- und Trinkkosten?

In Wöllersdorf wird derzeit eine Schallschutzwand zwischen der Straße und der Bahn errichtet. Wer wird vom Schall von wem dann geschützt? Die wunderschöne Landschaft (Einladung für Touristen und Besucher ist dann unansehnliche hinter einer grauen Wand.

€ 100 Millionen?

Das ist nicht wie beim Fleischhauer - darfs ein bißchen mehr sein?

Laut Gemeindepaket 2020 max. Förderungshöhe (in Euro) Niederösterreich: € 179.682.683,69

