Unserem Leser, Peter Michalec, war schon früh klar, was er einmal werden möchte: nämlich Lokführer. Obwohl ihm dieser Traum verwehrt blieb, so ist zumindest die Liebe zur Eisenbahn geblieben. Uns erzählt er, welchen Platz seine Leidenschaft in seinem Haus einnimmt.

BAD ERLACH. Modelleisenbahnen faszinieren weltweit. Einer dieser Liebhaber ist Peter Michalec. Er wohnt in Bad Erlach und hat sich in seinem zu Hause eine kleine (große) Landschaft gebaut.

Die Anfänge

Peter Michalec war schon früh seine Leidenschaft zur Eisenbahn klar - nämlich in der Volksschule:



"Vor kurzem hab ich einen Aufsatz von mir von der Volksschule gefunden. Das Thema ," Was willst du einmal werden? " wurde mit einer eins benote. Für die damalige Zeit war auffallend, dass ich ein Ziel hatte. Und zwar, ich wollte zur Bundesbahn als Lokführer, und zeitig in Pension. Mein Berufswunsch ging nicht in Erfüllung, ich wurde medizinischer Techniker, ging aber tatsächlich zeitig in Pension, und ich liebe nichts mehr als das wenn mich meine Frau in meinem Keller zu meiner Modelleisenbahn lässt," erzählt der 63-Jährige.

Viele Raritäten in einem Haus

Das Kernstück des Modelleisenbahn-Hobbies von Peter Michalec ist eine ausgeprägte Landschaft auf ca. 50m2.



"Im Grundsatz stelle ich die vier Jahreszeiten dar - lasse Züge auf 7, durch Wendel verbundene Etagen fahren - zeige Tagtägliches und gehe verspielt mit den Gegensätzen von Stadt/Land um. Ich achte auf Details. So kann es vorkommen, dass ich für die Gestaltungen z.B. einer einfachen Winterszene mehrere Wochen aufwende," erklärt der Modelleisenbahn-Liebhaber.

Kindheitstraum im Keller erfüllt

Die vergangen Jahre, die durch die Pandemie geprägt waren, sind auch an Peter Michalec nicht spurlos vorübergegangen.