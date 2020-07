Schloss Krumbach wird Elite-Schule

KRUMBACH. "Schulbeginn" heißt es am 26. August füt 20 Kinder und Jugendliche aus Europa, den USA und Russland. Kein alltäglicher Schulstart, denn für diese begabten Schüler beginnt das erste Schuljahr im Elite-Internat der International School auf Schloss Krumbach. Seit Mitte März wird auf Hochtouren am Originalstatut, an Genehmigungen und Visa-Vorbereitungen und an der Sanierung des Schlosses gearbeitet. Die russische Wirtschaftswissenschafterin Oksana Volozhanina ließ Schloss und Wohnräume für die Schüler sanieren - jetzt ist es so weit, der Unterricht kann beginnen. Die 12- bis 19-Jährigen werden auf Englisch und Deutsch unterrichtet, vorgesehen ist ein Abschluss mit dem International Baccalaureate Diploma, einer international anerkannten Matura. Die international ausgerichtete Ausbildung kostet pro Schuljahr 25.000 Euro.



Impuls für Gemeinde



"Die Gemeinde Krumach ist freilich hoch erfreut, denn damit ist nicht nur die Zukunft des Schlosses gesichert, sondern auch ein enormer touristischer Aufschwung in Sicht", freut sich der Krumbacher Gemeinderat Peter Aigner (ÖVP). Die Gemeinde hat sich mit viel Tatkraft bei den behördlichen Verfahren eingebracht, zudem stellt sie den Elite-Schülern künftig Turn- und Sportplätze zur Verfügung. "Wir freuen uns über die gute Kooperation mit Dr. Volozhanina und werden diesen Weg mit großem Engagement fortsetzen", sagt Peter Aigner. Langfristig sollen in der International School 120 Kinder unterrichtet werden. "Das bringt auch einen enormen Impuls für die Gemeinde und für die Region, wie z.B. Arbeitsplätze im Tourismus", so Aigner. Eigentlich hätte die Schule ihren Unterricht erst 2021 aufnehmen sollen, aufgrund der rasanten Abwicklung von behördlichen Angelegenheiten, dürfen sich bereits heuer 20 Schüler auf ein Schuljahr der besonderen Art freuen.