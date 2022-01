Mit guter Planung steht einer sicheren Fahrt in den Winterurlaub nichts entgegen.

BEZIRK. Bald beginnen die Semesterferien und viele Familien nützen diese Gelegenheit für einen Skiurlaub. Mit voll gepacktem Auto geht es bei winterlichen Straßenverhältnissen Richtung Schnee. Worauf Sie dabei achten müssen, um dann auch sicher anzukommen, hat uns der Experte vom ÖAMTC verraten.

Steffan Kerbl, Leiter der Testabteilung, testet Dachboxen, Ladungssicherung und Schneeketten und weiß daher ganz genau was beim Skiurlaub zählt:



„Checken Sie vor jeder längeren Fahrt das Auto. Funktioniert das Licht? Ist der Behälter für Scheibenreinigungsflüssigkeit voll? Wenn die Batterie nicht mehr perfekt funktioniert, lassen Sie diese kontrollieren.“

Bei einem Tagesausflug von Wiener Neustadt aufs Stuhleck ist man flexibler, hat vielleicht nur Autobahn vor sich. Viele wollen dabei früh losfahren, um als erste auf der Piste zu sein. Auch hier ist es wichtig genug Zeit einzuplanen, um das Auto eisfrei zu kriegen.

Das Auto muss Schnee- und Eisfrei sein.

Foto: ÖAMTC/Aloisia Gurtner

hochgeladen von Mirjam Preineder

Auch bei Tagesausflügen ist es wichtig, bei der Abfahrt nicht hektisch zu werden. Vergessen Sie nicht im letzten Moment auf Masken, Coronanachweise oder die Scheibenflüssigkeit.

Das muss alles mit

Besonders wichtig ist, das notwendige Equipment dabei zu haben. Eiskratzer und Schneebesen gehören im Winter in jedes Auto. Bei weiteren Strecken braucht man eine bessere Vorbereitung. Er empfiehlt eine Schneekette dabei zu haben, besonders wichtig ist dies bei Passstraßen:

Schneekettenpflicht kann auch kurzfristig erlassen werden, deswegen immer mitnehmen, wenn man über eine Passstraße fährt.

Foto: ÖAMTC

hochgeladen von Mirjam Preineder

„Es kann auch kurzfristig eine Schneekettenpflicht kommen.“

Man muss für jede Witterung gerüstet sein.

Je länger eine Fahrt ist, desto wichtiger ist es, Verpflegung im Auto zu haben, man kann immer in einem Stau landen. Kerbl empfiehlt:



„Nehmen Sie auch bei kurzen Fahrten etwas zu Trinken mit, bei längeren auch etwas zu essen, vor allem wenn Kinder dabei sind. Eine Decke kann sehr praktisch sein, oder die Winterkleidung ist griffbereit gepackt.“

Sicher verstaut

Der erste Grundsatz beim Auto einpacken ist: Die schweren Sachen kommen als erstes rein, also die Koffer. Die Skischuhe steckt man dazwischen oder in die Skibox. Die Schneeketten passen am besten seitlich der Koffer rein, sodass sie nicht oben, aber griffbereit bleiben.



„Wenn die Ski ins Auto müssen, klappen Sie die Sitzbank um und positionieren Sie die Ski so, dass sie durch die Mitte zielen. Bei einem Unfall oder einer Bremsung können die scharfen Kanten gefährlich werden. Spannen Sie die Ski zusammen und zurren Sie sie fest. Eine Tragtasche schützt Auto und Menschen.“

Beladen Sie das Auto so, dass nichts herumfliegen kann, Spanngurte und Sicherungsnetze helfen dabei.

Foto: ÖAMTC

hochgeladen von Mirjam Preineder

Falls Sie eine Skibox haben, kommen zuerst die Ski hinein, weil sie sperrig sind, darauf die Stecken, die Skischuhe und Helme.

Noch ein Tipp von ihm:



„Kontrollieren Sie den Reifendruck, wenn Sie voll beladen haben, hinten muss er vielleicht erhöht werden, die Kontrolle des Autos reagiert erst zu spät.“

Für die Rückreise sollte man sich genügend Zeit nehmen das Auto wieder komplett Schneefrei zu bekommen, alle Scheiben müssen frei sein.