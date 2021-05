Soroptimistinnen feiern 100. Geburtstag

Weltweit laufen die Vorbereitungen der Soroptimistinnen für ein großartiges Programm anlässlich ihres 100jährigen Bestehens. Durchgeführt werden die Feierlichkeiten von der Union der österreichischen Soroptimistinnen mit ihren 61 Clubs.

WIENER NEUSTADT. (Bericht und Fotos: Karl Kreska). Bereits am 26. Juni. 2021 beginnt „The Road to Equality“. Bis 3. Oktober wandern die Clubs unter dem Motto „100 Jahre, 100 Tage“ von einem Club zum anderen durch ganz Österreich und führen dabei "Gehspräche" mit Mitwanderern. Die Schlussveranstaltung findet in Eisenstadt im Rahmen von 100 Jahre Burgenland statt.

Mag. Michaela Jäger- Ebner und Luise Holoubek sind als Koordinatorinnen für die

Veranstaltung und die Wanderroute über ca. 75 km zuständig.

Am 28. 6. um 17.30 Uhr kommt es im Akademiepark neben dem Maria Theresien Denkmal zur Staffelübergabe an den Club Soroptimist International Wiener Neustadt Maria Theresia durch den Mödlinger SI Club im Beisein von Milak Vertretern, Politikern, Vereinen, Medien unter Beachtung aller Covid Maßnahmen. An dem von uns bereits gepflanzten Baum wird dabei eine Gedenktafel enthüllt werden.