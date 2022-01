WIENER NEUSTADT (Red.). Seit drei Jahren betreibt Franz Lechner – er ist auch als FP-Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt tätig – in der Wiener Straße-Werkstraße in Wiener Neustadt eine Gratis-Lebensmittelausgabe des Sozialkaufhaus, seit eineinhalb Jahren einen "Sozialen Greissler" und unterstützt so einkommensschwache Mitbürgerinnen und -mitbürger. Aufgrund der großen Nachfrage und zu wenig Platz am derzeitigen Standort übersiedelte der Sozialverein nun in die Innenstadt und befindet sich ab sofort in der Neunkirchner Straße 34.

Bürgermeister-Stellvertreter Sozialstadtrat Michael Schnedlitz: "Viel mehr Menschen, als man denkt, sind aus unterschiedlichen Gründen von Armut betroffen – sei es durch Krankheit, durch Scheidung, durch schwierige Familienverhältnisse, den Verlust des Arbeitsplatzes oder nicht zuletzt durch die Pandemie. Franz Lechner und das Sozialkaufhaus unterstützen diese Bürgerinnen und Bürger mit gespendeten und geretteten Lebensmitteln und wirken so gleichzeitig der Lebensmittelverschwendung entgegen. Dass der Platz am ursprünglichen Standort zu klein wurde, zeigt, wie groß die Nachfrage ist. Als Sozialstadtrat bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Franz Lechner für dieses so wichtige Engagement und gratuliere zum neuen Standort in der Innenstadt, der aufgrund der besseren Busverbindungen für die Bürgerinnen und Bürger nun auch leichter zu erreichen ist."

Die Gratis-Lebensmittelausgabe findet immer samstags statt, wobei wöchentlich rund 80 Bürgerinnen und Bürger versorgt werden. Beim "Sozialen Greissler" ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten – 450 Mitgliederinnen und Mitglieder werden derzeit betreut. Die Öffnungszeiten in der Neunkirchner Straße 34: Gratis-Lebensmittelausgabe samstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr, "Sozialer Greissler" Montag von 9 bis 18 Uhr, Dienstag/Mittwoch/Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag von 9 bis 16 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr.

Die zweite Schiene des Sozialkaufhauses Wiener Neustadt – nämlich die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern mit Möbeln und Utensilien des täglichen Bedarfs sowie mit Bekleidung befindet sich weiterhin in der Wiener Straße-Werkstraße.